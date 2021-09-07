Yarışmanın ikinci günü heyecan verdi! Önce yakalandılar sonra göle salındılar

ASOF Başkanı Serkan İnanç, geçtiğimiz yıl pandemiden dolayı yarışmayı düzenleyemedik. Bu yıl 13'ünsünü düzenliyoruz. Bizler kesinlikle doğayı bozma yolunda hareket ediyoruz. Her geçen yıl yarışmaya büyük ilgi gösteriliyor açıklamasında bulundu. Başkan İnanç, şunları söyledi;

20 İLDEN 100 YARIŞMACI

"Geçen sene pandemiden dolayı yapamamıştık. Dün sabah başladık sabah 06.30'da. Şuan da herhalde 15 balık var, şuan da iyi gidiyor. 26 ekip var yaklaşık 20 ilden 100 yarışmacı var 15 tane de hakem heyetimiz var. İl Tarım Müdürlüğümüz ile beraber balıkları ölçüp, tartıp geri bırakıyoruz veya üretim tesisine gönderiyoruz. Geçen sene 19 kilo civarında yakaladık. 20 kilo üstünde bu barajda daha yakalayamadık. Geçen sene 168 limit üstü balık vardı 808 kilo geldi. Bu sene daha umutluyuz ama gölde popülasyon biraz daha canlanmış vaziyette. Ufak balıklar var, oltaları rahat bırakmıyor, büyük balık tutmayı engelliyor. Küçük balığın çok olmasından dolayı şuanda büyük balık daha çıkmadı"

"KATILIMCILAR 7\24 BURADALAR"

"Cumartesi günü bitecek, sektörler 10'ar metre ve bu arkadaşlar cumartesi günü saat 10.00'a kadar, bu sektörlerden ayrılamadan yarışıyorlar. Katılımcılar 7\24 buradalar. Pazartesi 6.30'da başladı cumartesi günü saat 10.00'da bitecek. 124 saat kesintisiz bir yarışma. Cumartesi günü öğlende ödül töreni yapacağız. Burada 124 saat durmak zorlu bir iş yani"

MÜSİLAJ ETKİLEDİ

Müsilaj tabi ki etkilemiştir. Bilim insanı değiliz. Devletimiz bununla ilgili bir çalışma yaptı. İnşallah çok fazla etkilememiştir diye tahmin ediyoruz ama bizce etkiledi. Geçen sene balıkçılık su ürünleri genel müdürlüğümüz hamsi ile ilgili yapmış olduğun arada yasaklama oldu. Bunun biraz ileri atılması bizce mantıklı. Belki ticari balıkçılar açısından geçim derdi ama sonraki ileri nesiller için biraz boşluk vermek gerekiyor.