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Giriş Tarihi: 8.9.2021 03:03

Yaslandıkları duvar yıkıldı, 3. kattan aşağı düştüler

İHA
Yaslandıkları duvar yıkıldı, 3. kattan aşağı düştüler

Karabük’te üç katlı bir evin balkon duvarının yıkılması sonucu 6 metre yükseklikten düşen 2 kişi yaralandı

Olay, Kartaltepe Mahallesi Yılmaz Caddesinde meydana geldi. Mustafa A.(41) ile Olcay A. Y.(17) isimli şahısların üç katlı binanın en üst katında yaslandıkları balkonun duvarı yıkıldı. Meydana gelen olayda dengelerini kaybeden iki kişi yaklaşık 6 metre yükseklikten aşağıya düşerek yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinim ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve şahısların alkollü oldukları öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yaslandıkları duvar yıkıldı, 3. kattan aşağı düştüler
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