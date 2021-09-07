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Giriş Tarihi: 7.9.2021 15:27

Yeraltı elektrik kablosu patladı, bir çocuk yaralandı

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Yeraltı elektrik kablosu patladı, bir çocuk yaralandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yeraltına alınan elektrik kablosu patladı, çevreden geçen bir çocuk yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yeraltına alınan elektrik kablosu patladı, çevreden geçen bir çocuk yaralandı.

Olay ilçenin Bahçelievler Mahallesi, Mehmetçik ilkokulu yakınlarında meydana geldi.

Alınan bilgilere göre Elektrik Dağıtım Şirketine tarafından yer altına alınan elektrik kabloları çalışmasında, henüz belirlenmeyen bir nedenle elektrik kablosu patladı.

Patlamanın etkisiyle yakınlarda bulunan 13 yaşında ki Harun S. yaralandı.

Yaralı çocuk olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Elektrik dağıtım şirketi akımı keserken polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Olayın gerçekleştiği bölgenin yakınında okulun olması ve öğrencilerin giriş çıkışına denk gelmemesi büyük bir faciandan dönüldü.

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Yeraltı elektrik kablosu patladı, bir çocuk yaralandı
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