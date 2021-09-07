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Giriş Tarihi: 7.9.2021 10:45

Yol verme tartışmasında belediye otobüsüne ateş açtı! Gözaltına alınan zanlı alkollü çıktı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Yol verme tartışmasında belediye otobüsüne ateş açtı! Gözaltına alınan zanlı alkollü çıktı

Ankara’da yol verme tartışmasında belediye otobüsüne silahla ateş açan otomobil sürücüsü Güven D. Ankara Emniyetinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Zanlının alkollü olduğunu ortaya çıktı.

Ankara'nın Sincan İlçesi Ahi Mesud Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı EGO otobüsü şoförü Ş.K. otomobil sürücüsü Güven D. arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Güven D., yanında bulunan tabancayı çıkartarak EGO otobüsüne ateş etti. Olay sonrası otomobiline binen Güven D., hızla bölgede uzaklaştı.

DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri, otobüs kamerası üzerinde yaptıkları incelemede otomobildeki kişinin Güven D. olduğunu tespit etti. Şüpheli, emniyet ekiplerinin yaptığı operasyonla Plevne Mahallesi Bosna Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Güven D., emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etti. Olay esnasında alkollü olduğunu, otobüs şoförünün yaralanmış olabileceği korkusu ile olay yerinden kaçtığını ve Kırıkkale'ye doğru yola çıktığını emniyetteki ifadesinde belirten Güven D., olayda kullandığı tabancayı ise otomobilin camından attığını, yerini hatırlamadığını ve daha sonra Kırıkkale'ye gitmekten vazgeçerek Sincan'a döndüğünü aktardı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Yol verme tartışmasında belediye otobüsüne ateş açtı! Gözaltına alınan zanlı alkollü çıktı
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