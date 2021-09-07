Yol verme tartışmasında belediye otobüsüne ateş açtı! Gözaltına alınan zanlı alkollü çıktı

Ankara'nın Sincan İlçesi Ahi Mesud Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı EGO otobüsü şoförü Ş.K. otomobil sürücüsü Güven D. arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Güven D., yanında bulunan tabancayı çıkartarak EGO otobüsüne ateş etti. Olay sonrası otomobiline binen Güven D., hızla bölgede uzaklaştı.

DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALANDI



İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri, otobüs kamerası üzerinde yaptıkları incelemede otomobildeki kişinin Güven D. olduğunu tespit etti. Şüpheli, emniyet ekiplerinin yaptığı operasyonla Plevne Mahallesi Bosna Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Güven D., emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etti. Olay esnasında alkollü olduğunu, otobüs şoförünün yaralanmış olabileceği korkusu ile olay yerinden kaçtığını ve Kırıkkale'ye doğru yola çıktığını emniyetteki ifadesinde belirten Güven D., olayda kullandığı tabancayı ise otomobilin camından attığını, yerini hatırlamadığını ve daha sonra Kırıkkale'ye gitmekten vazgeçerek Sincan'a döndüğünü aktardı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.