Zeytinburnu’nda motosiklet bariyerlere çarptı, iki kişi feci şekilde can verdi

Kaza, 01.45 sıralarında D-100 Karayolu Zeytinburnu
Cevizlibağ geçişinde ana yol üzerinde meydana geldi. D-100 Karayolu üzerinde Edirne istikametinde gitmekte olan 06 HPP 54 plakalı motosiklet iddiaya göre sürücüsünün zikzak çizerek ilerlemesi sonucunda kontrolden çıkarak bariyere vurdu. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan Mehmet Cemal Akıl ile Gültekin Dönmez, yola savrulurken motosiklet yaklaşık 500 metre sonra durabildi.
OLAY YERİNDE ÖLDÜLER
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Mehmet Cemal Akıl ve Gültekin Dönmez'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri yeni bir kaza yaşanmaması için D-100 Karayolu'nun Edirne istikametini trafiğe kapattı.
GERİDE KASTLARI VE AYAKKABILARI KALDI
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında Dönmez ve Akıl'ın cenazesi otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ölen iki kişiden geriye kastları ve ayakkabıları kaldı. Kaza sonrasında 500 metre savrulan motosiklet de çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Cenazelerin kaldırılmasının ardından D-100 Karayolu Edirne istikameti tekrar trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.