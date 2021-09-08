11 köpeğin ölümüne 10.5 yıl hapis talebi

Ankara
'nın Çankaya
ilçesinde, "Evcil hayvanı kasten öldürmek" ve "Evcil hayvana zalimce muamelede bulunmak"tan tutuklanan Meral T
.'nin, toplam 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. 55. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Meral T.'nin evine köpek doldurup eziyet ettiği, evden inleme ve bağırma sesleri duyulduğu yönündeki ihbar sonucu, ikametin çevresinde yapılan araştırmada köpek seslerinin geldiğinin anlaşılması üzerine evinde arama yapıldığı kaydedildi. Bakımı ihmal edilmiş ve uygun olmayan koşullarda 7 köpeğin bulunduğu belirtilen iddianamede, hayvanlara el konulduğu, çevreden koku gelmesi nedeniyle de bina bahçesinde kazı yapıldığı aktarıldı. Kazılarda 11 köpeğin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edilen iddianamede, sanık Meral T.'nin "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu
"nun ilgili hükümlerince 7 Ağustos'ta tutuklandığı belirtildi.
'SUÇSUZUM' DEDİ
Beyanına yer verilen Meral T. ise hayvanları çok sevdiğini, kesinlikle eziyet etmediğini ileri sürdü. Sokak hayvanlarına gönüllü olarak baktığını söyleyen Meral T., bahçede cansız bulunan köpeklerden ikisini öldükleri için gömdüğünü söyledi. Meral T., diğer köpekleri ise gömmediğini öne sürdü.
İLK DOSYA OLDU
Hayvanlara eziyet ettiği ve kötü koşullarda tuttuğuna ilişkin tanık beyanları da bulunan iddianamede, sanık Meral T.'nin, 11 "Evcil hayvanı kasten öldürmek" suçundan 9 aydan 6 yıla, "Evcil hayvana zalimce muamelede bulunma" suçundan ise 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İki ayrı suçtan hakkında toplam 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen Meral T.'nin soruşturması, yeni çıkarılan "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu" kapsamında hazırlanan ilk dosya oldu.