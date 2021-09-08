16 yaşındaki Efe Asaf, sınıfta kalp krizi geçirip, öldü! Ailesi yıkıldı

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ndeki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Efe Asaf Dur, bu sabah ders sırasında aniden fenalaşıp, yere yığıldı. İlk müdahaleyi yapan sınıf öğretmeni ve arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine okula gelen sağlık ekipleri, Dur'un hayatını kaybettiğini belirledi.