17 gündür her yerde aranıyordu! Kayıp Elif sosyal medyadaki videoda ’ikinci eş’ olarak ortaya çıktı

'İKİNCİ EŞİM' DİYE YANIT VERDİ

Ailenin akrabaları, Elif'in yakın zamanda çekilmiş bir videosunu sosyal medyada gördü. Görüntülerde, videoyu çeken Ş.S., 'Ahmet Can' diye seslendiği kişiye yeni eşinin hayırlı olması temennisinde bulunup, kaçıncı eşi olduğunu soruyor.