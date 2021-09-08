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Giriş Tarihi: 8.9.2021 19:00 Son Güncelleme: 8.9.2021 19:12

17 gündür her yerde aranıyordu! Kayıp Elif sosyal medyadaki videoda 'ikinci eş' olarak ortaya çıktı

DHA
17 gündür her yerde aranıyordu! Kayıp Elif sosyal medyadaki videoda ’ikinci eş’ olarak ortaya çıktı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan Elif D.'den, 17 gün önce evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. 15 yaşındaki genç kızı arama çalışmaları devam ederken, olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bir sosyal medya platformundaki videoda saz çalan ve 'Ahmet Can' diye hitap edilen kişinin yanında görülen Elif D.'den 'ikinci eş' diye bahsedildiği ortaya çıktı. Videoyu paylaşan kişiyle irtibata geçen aile, kızlarının Mardin'in Kızıltepe ilçesinde olduğunu öğrendi. İşte detaylar...

Silvan ilçesinde ailesiyle yaşayan Elif D.'den, 17 gün önce evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Ailesi ertesi gün durumu polise bildirdi. Güvenlik güçleri Elif'in bulunması için çalışma başlattı.

'İKİNCİ EŞİM' DİYE YANIT VERDİ

Ailenin akrabaları, Elif'in yakın zamanda çekilmiş bir videosunu sosyal medyada gördü. Görüntülerde, videoyu çeken Ş.S., 'Ahmet Can' diye seslendiği kişiye yeni eşinin hayırlı olması temennisinde bulunup, kaçıncı eşi olduğunu soruyor.

Ahmet Can da 'ikinci eşim' diye yanıt veriyor. Ardından videoyu çeken kişi Elif'e dönerek 'yenge, yüzünü kapatma, utanma' diye sesleniyor. Elif de yüzünü kapatarak gülüyor.

AİLE, KIZLARININ BİR AN ÖNCE BULUNMASINI İSTİYOR

Videoyu paylaşan kişiyle irtibata geçen aile, kızlarının Mardin'in Kızıltepe ilçesinde olduğunu öğrendi. Aradıkları numaraya bir daha ulaşamayan aile, kızlarının bir an önce bulunmasını istiyor.

17 gündür her yerde aranıyordu! Kayıp Elif sosyal medyadaki videoda 'ikinci eş' olarak ortaya çıktı | Video

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17 gündür her yerde aranıyordu! Kayıp Elif sosyal medyadaki videoda 'ikinci eş' olarak ortaya çıktı
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