23 bin 638 yeni vaka, 274 vefat

Türkiye
'de dün 304 bin 864 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 638 kişinin testi pozitif çıktı, 274 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı 34 bin 402 oldu. Yapılan aşı sayısı toplam 98 milyon 828 bin 646'ya yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 847 bin 51 doz aşı uygulandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Vaka sayılarını istikrarlı şekilde düşürmeli ve ölümleri azaltmalıyız. Bunun yolu aşılanma oranını artırmak, toplum bağışıklığı sağlanana kadar tedbirlere uymaktır. İstediğimiz sonuç tedbirle aşıya, yani bize bağlı!" değerlendirmesinde bulundu.