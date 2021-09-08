30 yıl sonra ilk tören

Mardin
'in Midyat
ilçesindeki Süryanilerin büyük çoğunluğu, 1980'li yıllarda çeşitli sebeplerle Avrupa ülkelerine göç etti. Doğançay Köyü'nde bulunan Süryani Ortodoks Mor Yuhanun D'kfone Kilisesi Keşişi Denho Bulut da Almanya
'ya giderek, orada yaşamaya başladı. Hayatta olduğu için yerine yeni bir keşiş (papaz) atamayan Bulut, geçen yıl hayatını kaybedince, boşalan keşişlik görevine 30 yıl sonra atama yapıldı.
3 SAAT SÜRDÜ
Midyat, Turabdin ve Mor Gabriel Manastırı Metropoliti Timetheos Samuel Aktaş'ın önderliğinde Almanya'dan Metropolit Hanna Aydın ve Hori Samuel Gümüş ile Midyat'tan Hori Gabriel Aktaş, Mardin ve Şırnak'ta bulunan çok sayıda rahip, papaz ve şemmasın katılımıyla kilisede kıddas ve keşiş töreni düzenlendi. Tören için Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka ve Amerika'dan gelen Süryaniler, sabahın erken saatlerinde kilisede toplandı. 3 saat süren törende İncil'den bölümler ve ilahiler okunarak, dualar edildi. Ardından, şemmas rütbesindeki Cello Aydın'a keşiş rütbesi takdim edilerek, dini elbisesi Metropolit Samuel Aktaş tarafından giydirildi.
ZILGITLAR, ALKIŞLAR...
Kilisedeki kadınlar ise zılgıtlar ve alkışlarla bu sevinci paylaştı. İsmi Yuhanun olarak değiştirilen Aydın, kıddas töreninin ardından, bir teşekkür ve şükran konuşması yaptı. Yuhanun Aydın, hem Doğançay köyünde hem de Mor Gabriel Manastırı Metropoliti Samuel Aktaş'ın görevlendirmesiyle farklı köylerde de Süryanilerin günlük ibadet ve diğer dini törenlerinde yer alacak.