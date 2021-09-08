5 gündür kayıp olarak aranıyordu! Ümüd Can Özden’den acı haber

İNŞAAT HALİNDEKİ BİNADA ASILI HALDE ÖLÜ BULUNDU

Özden, bugün Artuklu ilçesinde bulunan inşaat halindeki bir binada asılı halde ölü bulundu. Özden'in cansız bedenini gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ümüd Can Özden'in cenazesinin otopsi yapılmak üzere Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.