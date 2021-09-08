Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 5 gündür kayıp olarak aranıyordu! Ümüd Can Özden'den acı haber
Giriş Tarihi: 8.9.2021 19:31

5 gündür kayıp olarak aranıyordu! Ümüd Can Özden'den acı haber

İHA
5 gündür kayıp olarak aranıyordu! Ümüd Can Özden’den acı haber

İzmir'den akraba ziyareti için geldiği Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 5 gündür kayıp olarak atanan lise 2. sınıf öğrencisi Ümüd Can Özden'in cansız bedenine ulaşıldı.

İzmir Buca Atatürk Spor Lisesi 2. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Ümüd Can Özden, geçtiğimiz hafta akrabalarını ziyaret etmek için Mardin'in Kızıltepe ilçesine gelmişti. 3 Eylül Cuma günü dışarıya yemek yemek için çıkan Özden'den akşama kadar haber alınamayınca ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu bildirilmişti.

Ümüd Can Özden Kızıltepe Tepebaşı Mahallesi Urfa Caddesi Cumhuriyet Meydanı otobüs duraklarında bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansımıştı. Görüntülerde Özden'in beyaz tişört, siyah-beyaz şapka ve siyah maske taktığı görülmüştü.

İNŞAAT HALİNDEKİ BİNADA ASILI HALDE ÖLÜ BULUNDU

Özden, bugün Artuklu ilçesinde bulunan inşaat halindeki bir binada asılı halde ölü bulundu. Özden'in cansız bedenini gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ümüd Can Özden'in cenazesinin otopsi yapılmak üzere Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
5 gündür kayıp olarak aranıyordu! Ümüd Can Özden'den acı haber
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA