Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi Kürşat Taydaş, Türk müziğinin tek sesli ve ilkel olduğu yönündeki yorumlara tepki gösterdi. Taydaş, "600 makam barındıran Türk müziği ilkel değildir" dedi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi Kürşat Taydaş, Türk müziğinin ilkel olduğu yorumlarına batı müziği örneklendirmesi ile cevap verdi. Tabiatta hiçbir sesin tek başına var olamayacağını, bunun sesin fiziği ile ilgili olduğunu söyleyen Taydaş; "Çok sesli müziğin tarihçesi farklı ses gruplarının rahat söyleyebileceği bir şekilde notalandırılması ve bunların birlikte farklı ses aralıklarında seslendirilmesi ile başlıyor. Bunun üzerine geliştirilen armoni kuralları çerçevesinde genişletilip enstrümanlara uyarlanıp ardından orkestralarda çalınıyor. Bu şekilde çok sesli müzik icrası ortaya çıkmış oluyor. Bugün adını daha çok Klasik Batı Müziği olarak duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜRK MÜZİĞİ MAKAM ÜZERİNE KURULDU

Türk müziğinin makamlar üzerine kurulduğunu belirten Öğretim Görevlisi Kürşat Taydaş; "Bizim müziğimiz makam sistemi üzerine kurulmuştur. Her müziğin kendi içerisinde özellikleri, yapısı ve güzellikleri vardır. Türk Müziğinde ana unsur ezgidir. Bizim müziğimizde bir meşki dinlediğiniz zaman yatay çok sesli birçok müzik var. Mesela bayram sabahları dinlenilen Mustafa Kandıralı Orkestrası. Bu tür müzikler vesilesi ile Türk Müziğine yatay çok sesli müzik diyebiliriz" dedi.

AŞIK VEYSEL, KARACAOĞLAN İLKEL MİYDİ?

Türk müziğine yönelik ilkel benzetmelerine cevap veren Öğretim Görevlisi Kürşat Taydaş; "Bu coğrafyanın bu kültürün yetiştirdiği Âşık Veysel'e, Karacaoğlan'a ve Neyzen gibi büyük değerlerimize ilkel diyemeyiz. Bu tek sesli müzik ilkeldir anlayışı, eğitim sisteminde yanlış yönlendirmeyle oluşmuş bir fikirdir. Bu görüşün beslendiği yer, armonik yapı ve orkestrasyon olmadığı zaman o müziği ilkel olarak nitelendiriliyorlar. Bizim coğrafyamıza döndüğümüz zaman milattan önce üç bin yılında bulunan bağlama figürleri var. İlkel olsaydık eğer bizim o tarihlerde kalmamız gerekirdi" şeklinde konuştu.