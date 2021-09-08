Amasya Harşena Kalesi ve Kızlar Sarayında bu yıl 4 Ağustosta başlayan kazılar sonucu 600 yıllık Osmanlı Külliyesi gün yüzüne çıkarılıyor.

2009 yılından beri Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni ve desteğiyle devam eden kazı çalışmalarında 6 akademisyen, 3 sanat tarihçisi, 1 restoratör, 8 işçi ile İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emine Naza Dönmez Başkanlığında devam ediyor.

Harşena kalesinde yapılan kazı çalışmalarında Cami, zaviye, imarethane, soğuk hava deposu ve bir ocak kalıntısı ortaya çıkarıldı ve bu külliyeyi birbirine bağlayan sokak dokusunun 15. Yüzyıldan günümüze ulaştığı değerlendiriliyor.

Kazı Başkanı İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emine Naza Dönmez, "Gerek seyahatnamelerde gerekse tarihi kaynaklarda yukarı kalede olduğu bilinen Osmanlının ilk camisi Yıldırım Caminin bulunduğu alanı tespit ederek, bunun etrafındaki yapı kalıntılarına ulaşmaya çalışıyoruz. Hemen cami ve caminin yukarısında zaviyeli bir yapı ortaya çıkardık. Kalıntılarını ve bu iki yapının karşısında imaret olarak düşünebileceğimiz çünkü soğuk hava depolarını bulunduğu aynı zamanda bir ocak kısmını ortaya çıkardığımız bir imaret yapısı ve mekanlarına doğru ilerlemeye başlıyoruz. Bütün bu alanı birbirine bağlayan düzgün bir sokak dokusunu yani 15. Yüzyıldan itibaren burada yapılaşmaya başlanmış alanı ortaya çıkardık ki bu düzgün sokak dokusu da bu alanda külliye olarak nitelendirebileceğimiz kompleksi de artık yavaş yavaş ortaya çıkarmaya başladık ki bunlarda Amasya tarihi için çok önemli keşifler olarak devam etmekte. Ortalama 600 yıllık diyebiliriz. Çünkü Amasya Osmanlılara 1382 yılında Yıldırım Beyazıd tarafından geçti ve ilk cami de burada, Osmanlının camisi burada Yıldırım cami yukarı kalede yapılmıştı. Dolayısıyla çok rahatlıkla 15. yüzyıldan itibaren 600 yıllık bu komplekse ulaşıldığını söyleyebiliriz ki kaldı ki aslında kaledeki yapılaşma tabi ki Selçuklu dönemine kadar iniyor. Yani Danişment'li dönemine kadar da iniyor ama bizim burada bulduğumuz bu düzgün sokak dokusunu daha da erkene indirebiliriz yani yapılar kompleksini ama şuanda birbiriyle bağlantısı hususunda Osmanlı Dönemi yapılarını yavaş yavaş ortaya çıkardığımızı söyleyebiliriz." dedi.

Amasya Harşena Kalesinde yıl sonuna kadar devam edecek olan kazı çalışmaları bu sene Türk Tarih Kurumu tarafından da destekleniyor.