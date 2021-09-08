71 numaralı kombine başkan Saygılı’ya

TFF 3. Lig 3. grupta şehrimizi temsil eden Kırıkkale Büyük Anadoluspor yönetimi, futbolcuları ve teknik heyet Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'yı makamında ziyaret etti.

EN İYİ YERE GELECEĞİZ

Sezona galibiyeti ile başlayan şehrimizin temsilcisi Kırıkkale Büyük Anadoluspor yönetim kurulu Başkanı Veli Uca, yönetim kurulu, futbolcular, teknik heyet ve alt yapı takımı Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'yı belediyede ziyaret ettiler. Samimi bir ortamda geçen ziyarette Kırıkkale Büyük Anadoluspor futbolcular Belediye Başkanı Saygılı'ya sezonu en iyi yerde bitirme sözü verdi. Futbolculardan başarı sözü alan Saygılı "şehrimiz sizlerin arkasında, bizlerde tüm imkanlarımız ile sizlerin yanınızdayız, hep beraber inşallah layık olduğumuz yere gelmek için çalışacağız" ifadesini kullandı

YENİ TESİS İLE BİRLİKTE BEKLENTİMİZ YÜKSELECEK

Kırıkkale Büyük Anadolu Sporun sezona galibiyet ile başlamasından memnun olduklarını, takımın gelecek vaat ettiğini söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Saygılı' "Hedemiz yukarısı inşallah. Takımdan da bu sene beklentimiz çok yüksek. Alt yapıda bu sene inşallah daha güçlü olur, yeni futbolcularımızda alt yapıdan gelir ise daha da mutlu oluruz. İnşallah bu sayı daha da fazla olur, kısmet olur ise güzel bir spor kompleksine kısa zamanda sahip olacaksınız, iyi bir yerde kulüp binamız olacak, bir haftaya kadar sözleşmesi imzalanır, MKE'nin arazisi içinde Türk Metal Sendikası tarafından yapılacak güzel bir tesis olacak, içinde alt yapı tesisi de olacak, şartlar ne kadar iyi olur ise beklentide o kadar artar. Birinci karşılaşmanızı yaptınız, güzel bir skor aldınız, sizleri de tebrik ediyorum. İnşallah başarılarınızın devamını da bekliyoruz" dedi.

MADDİ DESTEKLERİNDEN DOLAYI SAYGILI'YA TEŞEKKÜR

Kırıkkale Büyük Anadoluspor Yönetim Kurulu Başkanı Veli Uca'da Belediye Başkanı Mehmet Saygılı kendileri ile buluşma imkanı sağladıkları için teşekkür ederek "Alt yapı ile güzel çalışmalarımız var. Bu yıl 120 çocuğumuz var. Klüplerde alt yapı çok önemli, alt yapımızdan iyi sporcular yetişecek, ve Kırıkkalesporu istenilen yere taşıyacaklarına inanıyorum. Sayın başkanımızın maddi ve manevi desteklerinden dolayı özellikle maddi desteklerinden dolayı, kulübüm adına, çalışanları adına, Kırıkkalespor camiası adına teşekkür ediyorum. Allah yolunuzu bahtınızı açık etsin. Size bu sezonu en iyi yerde bitireceğimiz yönünde futbolcularım adına söz veriyorum. İnşallah futbolcularımızı da bu sözümüzü yere düşürmeyecekler. Kırıkkalesporu hak ettiği yerlere geçmişte gördüğü liglere çıkaracağız ve koçlar gibi şehrimizi temsil edeceğiz"ifadesini kullandı.

71 NUMARALI KOMBİNE HEDİYE ETTİLER Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'ya desteklerinden dolayı teşekkür eden Kulüp Başkanı Veli Uca, kulüp adına yaptırılan kombine biletlerden 71 numaralı kombine bileti ve kulübün yeni sezon formasını hediye etti. Başkan Saygılı'da kendisi için bu hediyelerin çok önemli olduğunu söyledi.