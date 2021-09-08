75’lik dağcıdan 100. zirvede jübile

Kayserili
dağcı 75 yaşındaki Bekir Demirağ
, Erciyes Dağı'na 100. tırmanışını yaparak dağcılığa son noktayı koydu. Kayseri
'de yaşayan Bekir Demirağ, 20 Temmuz 1990'da Kıbrıs Barış Harekatı ve Şehitleri Anma
faaliyetinde Erciyes Dağı'na yaptığı zirve tırmanışıyla dağcılığa başladı. Geride bıraktığı 31 yılda Türkiye'nin en yüksek dağı Ağrı
başta olmak üzere Süphan, Kaçkarlar
, Hasan Dağı
, Aladağlar
, Bolkarlar ve Bey Dağları
gibi birçok dağa defalarca zirve yapan Demirağ, "Aşkım ve sevdam" dediği Erciyes'e ise 31'i tek başına olmak üzere, 100 kez zirve yaptı.
ERKAN'IN ANISINA...
Erciyes'e, 95. zirvesini ise Galatasaray
tesislerinde otomatik kapıya sıkışarak hayatını kaybeden SABAH Gazetesi
Foto Muhabiri Erkan Koyuncu
anısına yapan Demirağ, 100'üncü zirveyle jübilesini de yaptı. Erciyes'e 100. zirvede dağcılığı bırakacağı yönünde kendisine hedef koyduğunu belirten Demirağ, "İlk Erciyes Dağı'na çıkıp, aşağıya indiğimde bu görkemli dağa bakarak 'Ben bu dağa nasıl çıktım? Bir daha mı? Tövbe!..' demiştim. Ama bir hafta sonra hem de tek başıma soluğu yeniden Erciyes'in zirvesinde aldım. Erciyes benim için bir tutku, bir sevda oldu. Dağcılığa Erciyes'te başladım, Erciyes'te bitirdim" dedi.