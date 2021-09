İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla bir açıklama yapan EGİAD Ege Genç İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun tarihte sembolleştiğine dikkat çekerek, "9 Eylül İzmir'in kurtuluşu bağımsızlık mücadelemizin simgesidir" dedi.

İzmir'in, 15 Mayıs 1919 yılında Yunan güçleri tarafından işgal edilmesi, Anadolu'da Millî Mücadele'nin başlamasında önemli bir aşama olarak kabul edildiğini hatırlatan Yelkenbiçer, "O tarihe kadar Anadolu'da işgallere karşı dağınık olan düşünce ve örgütlenme biçimleri, İzmir'in işgali sonrası Anadolu insanının direniş ve karşı koyuş düşüncesini körüklemiştir. Artık İzmir, Anadolu harekâtı için temel sembollerden biri haline getirilmiştir. Bu sembol kent her daim özgürlüğün, kurtuluşun, Cumhuriyet'in simgesi olmuştur" diye konuştu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği bir sözün bunun en güzel kanıtı, simgesi olduğunu hatırlatan Yelkenbiçer, "Atamızın: "İzmir, bu kadar derin bir tarihe sahip olmakla beraber coğrafî durumu sebebiyle ekonomik ve siyasi çok büyük bir öneme sahiptir. İşte bunun içindir ki, Türkiye'yi mahvetmek isteyen düşmanların, her şeyden evvel gözleri bu tarihi, bu önemli beldeye döner. Çeşitli görüş noktalarından çok değerli olan İzmir, elbette düşmanların elinde bırakılamazdı ve nitekim bırakılmadı. Ben, bütün İzmir'i ve bütün İzmirli'leri severim. Güzel İzmir'in temiz kalpli insanlarının da beni sevdiklerinden eminim." ve devam eder, 1 Eylül 1922, "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri." sözü çok anlamlıdır" dedi.

İZMİR, CUMHURİYET'İN KENTİDİR

"9 Eylül, Anadolu insanının özgür birey, özgür insan olma tarihinin başlangıcıdır" diyen EGİAD Başkanı Yelkenbiçer, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlayan Ulusal Kurtuluş Savaşı yolculuğunun, 9 Eylül 1922'de İzmir'de sona ererek, Türk insanının bu mücadeleyle özgürleştiğine dikkat çekti. Yelkenbiçer sözlerini şu şekilde sürdürdü: "İzmir bundan sonra, kurtuluşun, barışın, özgürlüğün, doğuşun, dirilişin ve Cumhuriyet'in kenti olmuştur. Mustafa Kemal'in önderliğindeki ulusal özgürlük ve Kurtuluş Savaşı'nın kazanıldığı o büyük destanın adıdır. Güzel İzmir'imiz, bir milletin uyanışının ve başkaldırışının başarıya ulaştığı nokta olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk ve askerlerinin, son düşman kovuluncaya kadar verdikleri emsalsiz savaşın ve büyük zaferin taçlandırıldığı yerdir burası. İzmir'deki bu zafer ile Türk insanı göstermiştir ki, bağımsızlığına ve toprağına el uzatan kim olursa olsun, birlik içinde mücadele etmeyi, kenetlenmeyi ve vatanında gözü olanları göndermeyi çok iyi bilir. Ne mutludur ki, küllerinden yepyeni bir ülke yaratmış, olağanüstü bir halkın çocukları olarak İzmir'de doğmuş ve bu destanın simge kenti İzmir'de yaşamaktayız. Medeniyet yolculuğunda en önemli halkayı oluşturan İzmir'de yaşıyor olmak büyük bir gururdur. Öyle ki İzmir, o gün hürriyet ve vatan sevgisinin meşalesini yaktığı gibi vatanın bölünmez bütünlüğünü korumaya ve kahraman atalarımızın emanetlerini büyük bir kararlılıkla taşımaya her zaman gönüllü olmuştur. İzmir'de yanan meşale tüm coğrafyamızı aydınlatan bir meşaledir. İzmir'in hudutları, fiziki koşulları ile izah edilemeyecek bir öneme sahiptir. Bu yüzden 9 Eylül sadece İzmir'de değil tüm yurtta kutlanması gereken çok önemli ve özel bir gündür. Tüm bu duygu ve düşüncelerimle, bu anlı şanlı destanın son durağı olan İzmir'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılını, başkanı olmaktan onur duyduğum, Ulu Önderimizin açtığı yolun, gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin takipçisi olan EGİAD Ege Genç İş İnsanları Derneği adına kutluyor, bu uğurda kaybettiğimiz tüm şehitlerimizi, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere saygı, minnet ve rahmetle anıyorum."