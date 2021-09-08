Akü hırsızı kaçtı ama başaramadı

Bolu'da özel bir şirkete ait baz istasyonunun piyasa değeri çok yüksek olan 5 adet aküyü çalmak isteyen 20 yaşındaki E.T. kovalamaca sonrası yakalandı.

Hırsızlık olayı Bolu'nun Aşağısoku Mahallesindeki özel bir iletişim şirketine ait baz istasyonunun bulunduğu tesislerde meydana geldi. Devriye gezen Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, gece geç saatlerde baz istasyonun da bir ışığı görünce, şüphe üzerine harekete geçti.

Baz istasyonunda bulunan 20 yaşındaki E.T., durumu fark edince yakalanmamak için aracıyla kaçmaya başladı. Polislerin takibi sonrası yaşanan kovalamacanın ardından şahıs suçüstü yakalandı. Şahsın baz istasyonunun kapılarını kırarak içeriye girdiği, piyasa değeri çok yüksek olan 5 adet aküyü çaldığı tespit edilirken, şahsın benzer suçlardan çok sayıda kaydı bulunduğu öğrenilirken, E.T. Asayiş Şubesindeki ifadesinin ardından, "Hırsızlık" suçundan savcılığa sevk edildi. Çalınmak istenen 5 adet akü ise iletişim firmasına teslim edildi.