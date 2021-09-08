Alkollü sürücünün kurbanı olmuştu; Kaan Şahin’in kazandığı okul belli oldu!

ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN KURBANI OLMUŞTU

Alkollü olduğu öğrenilen Şahin tutuklanırken, hayatının baharında olan ve doktor olma hayalleri kuran Necati Şahin'in cenazesi Kocaeli'nin Gebze ilçesinde toprağa verildi. Talihsiz gencin hayatını kaybetmesine neden olan tutuklu Mehmet Ali Şahin'in "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapsi istendi.