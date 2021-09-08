Kocaeli
ve Trabzon
'daki hastanelerde 3 ay Kovid tedavisi gördükten sonra hastalığı yenerek yeşil sahalara dönen Kocaelispor
'un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay
(62), zorlu süreci gözyaşlarıyla anlattı: Başta, korona olduğum gerçeğiyle yüzleşemedim. Hastaneye gittiğimde entübeye ramak kalmış. Akciğerlerimi makineye bağladılar. Ölümle burun buruna geldim. 10 kişiden ancak birinin kurtulduğu makineden çıkabildim. Kimsenin istemeyeceği şeyleri yaşadım. Allah'ınızı severseniz aşı olun.
AŞI YAPTIRMAYAN 9 HAMİLE KADIN 2 AYDA ART ARDA ÖLDÜ
TÜRK Tabipleri Birliği
(TTB) Merkez Konsey Üyesi, İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Halis Yerlikaya, çarpıcı bir veri paylaştı. Yerlikaya "Diyarbakır'da pandemi hastanesi olarak hizmet verilen Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi
'ne farklı tarihlerde başvuran ve yaşları 26 ile 35 arasında değişen 9 hamilenin 2 ay içinde yaşamını yitirdiğini söyleyerek "Aşı gebeler için de candır ve hayat kurtarır" dedi.