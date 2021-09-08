AOSB’nin projeleri bakanlıkta tanıtılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nin (AOSB), üniversite-sanayi iş birliği kapsamındaki çalışmalarını takdir ettiğini söyledi. AOSB yönetimi ile çevrimiçi toplantıda bir araya gelen Büyükdede, AOSB'nin VAP, TEVMOT ve Ar-Ge projelerini içeren yenilikçi çalışmalarının bakanlıkta anlatılması için toplantı organize edileceğinin de bilgisini verdi.

Hayata geçirdiği yenilikçi projeler ile Türkiye'deki OSB'lere rol model olan AOSB'nin Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü ve Bölge Müdürü Ersin Akpınar toplantıda, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede'ye, AOSB'nin firmalarına yapmış olduğu hizmetler ve projelere ilişkin detaylı bilgi verdi.

Proje Destek Ofisi Koordinatörü ve Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Doç. Dr. Tuğçe Demirdelen, AOSB-ATÜ üniversite-sanayi iş birliğinden bahsederek, AOSB Proje Destek Ofisi'nin yapısını ve yapılan çalışmaları anlattı. Demirdelen, Proje Destek Ofisi tarafından sanayicilerin büyümeleri ve gelişimine yönelik VAP, TEVMOT ve Ar-Ge projeleri konularında sürekli destek verildiğini belirterek, "Firmaların isteği üzerine check-up hizmetleri ve AB Projeleri hakkında bilgilendirme yapılmaktadır. Bunların yanı sıra TUBİTAK, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı teşvikleri ile ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılıp, bu teşviklerden en etkili şekilde faydalanmaları amaçlanmaktadır" dedi.

Yapılan sunum ve bilgilendirmelerin ardından Hasan Büyükdede projelerin bakanlıkta anlatılması için toplantı organize edileceğinin bilgisini vermesiyle toplantı sona erdi.