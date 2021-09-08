Aşı olmayanlar yoğun bakımları doldurdu! Başhekimden çağrı geldi

"Yoğun bakımlarımız son 1 ay içerisinde tamamen doldu. Yoğun bakımda yatan hastalar kadar bir o kadar da ek yoğun bakım yatağı açtık. Tekrar böyle bir hizmeti sunduk. Yatan hastalarımızda dikkatimizi çeken şey özellikle yoğun bakım yatışlarında insanların aşısız olması veya tek doz aşılı olmaları.