Aşı olmayanlar yoğun bakımları doldurdu! Başhekimden çağrı geldi

Şanlıurfa'da vakaların artışı üzerine daha önceden kapalı olan Kovid- 19 Yoğun Bakım Servisleri tekrar açıldı. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki Kovid-19 Yoğun Bakımlarının tamamen dolduğunu belirten Başhekim Dr. Caner Kaya, son 1 ay içerisinde yoğun bakım servislerinin dolup taştığını söyledi.
"YOĞUN BAKIMLARIMIZ TAMAMEN DOLDU"
Yoğun bakımda yatan hastaların ortak özelliğinin aşısız veya tek doz aşılı olduklarını ifade eden doktor Kaya, şunları söyledi:
"Yoğun bakımlarımız son 1 ay içerisinde tamamen doldu. Yoğun bakımda yatan hastalar kadar bir o kadar da ek yoğun bakım yatağı açtık. Tekrar böyle bir hizmeti sunduk. Yatan hastalarımızda dikkatimizi çeken şey özellikle yoğun bakım yatışlarında insanların aşısız olması veya tek doz aşılı olmaları.