Ayşe Altuntaş cinayetinde karar çıktı! Sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı



ÇELİŞKİLİ SAVUNMA



Mahkeme huzurunda geçtiğimiz celse savunmasını gerçekleştiren Taşdelen, çelişkili ifadesinde "5 yıldır yasak aşk yaşıyorduk. Genelde ormanda buluşurduk. Ormanda canavarlar var, yani yabani domuzlar, Ayşe onlardan çok korkardı. Bana "Silah alalım" demişti. Bir gün elinde silahla geldi, kendimizi korumak için almış. Buluşmalarımızda silah hep yanımızda olurdu. Olay günü yine ormana gittik. Ayşe bana "Mehmet artık evlenelim" dedi. Ben de "Olmaz çocuklarımı bırakamam" dedim. "Artık dayanamıyorum, gözüme uyku girmiyor" dedi. Sonra ayağa kalktık silahı yerden aldı ve "İkimiz de intihar edeceğiz" demişti.

"KOLLARIMA DÜŞTÜ"



"Silahı elinden almaya çalışırken bir anda patladı, yaralanmıştı kollarıma düştü. Ben de o anki panikle bıraktım önümüzde bulunan köylülerin kazdığı domuz çukuruna düştü. Araba bagajındaki kazmayı alarak düştüğü çukurun üzerini toprakla kapattım, kazmayı oraya fırlattım. Silahı ve halıyı bagaja koydum. Arabaya binip işe doğru yola çıktım Ayşe'nin feracesini yolda çöpe attım. Telefonunu parçaladım, bagajda bulunan silah ile birlikte poşete koyarak inşaat molozlarının içine attım. Olayın korkusundan kimseye tek kelime etmedim. Ayşe'yi çok merak ediyordum, onu gömdüğüm yerden hayvanlar çıkarıp zarar vermiştir, korkusundan hiç gidemedim. Televizyona çıktım, neden çıktım bilmiyorum. Keşke olay günü teslim olsaydım da beni idam etselerdi. Suçu bu yapmış olduğum savunma haliyle işledim" Mahkeme tarafından kendisine çelişkili ifadeleri sorulan Taşdelen, önceki ifadeleri nasıl söylediğini bilmediğini öne sürmüştü.



SAVCI MÜTALAASINI VERDİ



Savcı, "Ayşe Altuntaş'ın gömüldüğü yerde bulunan çukurun sığabilecek şekilde olması, sanığın silahı yanında getirmesi, Altuntaş'a bir el ateş etmesi ve gömülmesi için açılan çukurun kapatılması için kazma, kürek getirmesi tasarlayarak kasten öldürme suçunu işlediği anlaşılması, Mehmet Taşdelen'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması mütalaa olunur" demişti.

MÜEBBET HAPİS VERİLDİ

Bugün İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada karar verildi. sanık Mehmet Taşdelen hazır edildi. Son sözü olarak "Yapmadığım bir suç dolayısıyla karşınızda olmaktan çok pişmanım tek şahidim Allah mahkemenin vereceği karara razıyım" dedi. Mahkeme heyeti, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi.