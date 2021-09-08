Bunalıma giren kurye karısını öldürüp intihar etti

Kağıthane
'de bunalıma giren 33 yaşındaki kurye Abdullah Aydoğan
, çocukları okuldayken evde tartıştığı eşini banyoda tabancayla başından vurarak öldürdü. Daha sonra kendi başına tek el ateş ederek ağır yaralanan koca hastanede hayatını kaybetti. Olay dün 15.00 sıralarında Şirintepe Mahallesi
'nde meydana geldi. Öğle saatlerinde mahalle sakinleri, bir binadan 2 el silah sesi duyarak polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, dairenin önüne geldiklerinde kapıya kurşun isabet ettiğini gördü. Bunun üzerine ekipler, çağırdıkları çilingir yardımıyla dairenin kapısını açtı. İçeri giren ekipler banyoda Abdullah Aydoğan (33) ile eşi Eda Aydoğan
'ı (23) tabancayla başından vurulmuş halde buldu. Yapılan incelemede kadının öldüğü belirlendi. Ağır yaralandığı görülen koca ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Öte yandan çiftin 7 yaşındaki çocuklarının olay esnasında okulda olduğu bilgisine ulaşıldı. Çocuk, polis ekipleri tarafından okuldan alındıktan sonra savcılık talimatıyla akrabalarına teslim edildi.