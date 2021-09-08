Bursa’da salça kazanları kaynamaya başladı

Türkiye'nin domates deposu olarak kabul edilen Karacabey ovasında, yeni sezon salçalık domates hasadı devam ediyor. Kazanlarını bahçe ve arazilere çıkaran vatandaşlar, mutfakların vazgeçilmezi olan salça ve konserve yapımına başladı.

Karacabey'de mevsiminde alınan domatesler ile kış ayları için yemeklerinde kullanmak ve kahvaltılık olarak da tüketmek için domates salçası yapma telaşı başladı. Fabrikasyon ürünleri tercih etmeyen vatandaşlar eski gelenekleri devam ettiriyor. Ev yapımı olarak bilinen domates salçası organik olması nedeniyle Karacabey'de mutfakların vazgeçilmez yiyecekleri arasında yer alıyor. Salça sezonunun açılması ile birlikte vatandaşlar Türkiye'nin salçalık domates üretiminin yüzde 45'inin yapıldığı Karacabey Ovası'nda salçalık domatesleri üreticilerden alıyor. Alınan domatesler temizlenip kesildikten sonra makineden geçirilip odun ateşinde uzun süre kaynatılarak salça haline getiriliyor.

"ZAHMETLİ AMA LEZZETLİ"

Ev salçasının yemeklerde kullanıldığında hazır satılan salçalardan daha çok lezzet kattığını söyleyen vatandaşlar," Salça yapımı zor ve zahmetli bir iş. Ateşin önünde kazanları karıştırmak yorucu oluyor. Salça yapıldıktan sonra yorgunluğumuzu unutuyoruz. Odun ateşinde yapılan salçanın tadı bir başka güzel. Yaptığımız ev salçasını yemeklerde kullandığımız gibi kahvaltıda da bol olarak tüketiyoruz" şeklinde konuştu. Vatandaşlar eski gelenekleri devam ettirirken, ayrıca salça çekimi yapanlara da ekmek kapısı oluyor. Öte yandan İlçede üretilen 1 milyon ton domatesin yüzde 95'i salça fabrikalarına satılıyor.