CEMİLE’NİN ÖLÜMÜNDEKİ SIR PERDESİ ARALANIYOR

İstanbul Sultangazi
'de 5 arkadaşıyla bir evde vakit geçiren 18 yaşındaki Cemile Şenel
evde çıkan kavgada silahla vuruldu. Genç kızın öleceğini anlayan grup kızı sokağa bırakıp kaçtı. Hastaneye kaldırılan Cemile Şenel hayatını kaybetti. Gayrettepe Cinayet Büro Amirliği
ekiplerince gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken olayın sır perdesi aralanıyor. Şenel'in kaldığı evde iki kişi arasında kız meselesi yüzünden tartıma çıktığı ve bu sırada ateş alan silahla koltuk altından vurulduğu öne sürüldü. Dün toprağa verilen Cemile hakkında ailesinin daha önceden 6 kez kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.