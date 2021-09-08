Çevreci HES projesi devam ediyor

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın öncülüğünde, Türkiye'de belediyeler arasında ilk olma özelliği taşıyan 40 milyon lira maliyetli çevreci Hidroelektrik Santralinin (HES) çalışmaları 7/24 çalışma esasına göre tüm hızıyla devam ediyor.

İki yıllık mücadele sonunda ulaşılan başarıyı taçlandıracak olan HES projesinin tamamlanmasının hayalini kurduklarını söyleyen Başkan Sarı, "Bugün kendi elektrik santralimizin çalışmalarını sürdürüyoruz. Böylece az zamanda büyük işler başarmanın, Amasya'nın kaynaklarını Amasya'ya kazandırmanın, Amasya'nın suyunu Amasyalıya içirmenin sevincini yaşıyoruz" diye konuştu.

'ÇALIŞMALARIMIZA HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYORUZ'

Amasya'yı huzurlu ve mutlu şehir yapma sözü verdiğini ifade eden Başkan Sarı, şunları kaydetti:

"Amasya'yı göçülen değil, yaşanan şehir haline getireceğimi söylemiştim. Bunun için de yapacağım hizmetleri anlatıp desteğinizi istemiştim. Ablalarım, abilerim, teyzelerim, annelerim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bana inandınız, güvendiniz. Beni yolda bırakmadınız, sözlerimi yere düşürtmediniz. Gece gündüz yanımda oldunuz. Dualarınız ve desteğinizle yıllar sonra bir Amasyalıyı Amasya'ya belediye başkanı yaptınız. Kardeşinize, sizin Mehmet'inize hizmet etmesi için fırsat verdiniz. Bizde sizden aldığımız destekle çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" dedi.

'AMASYA'NIN KAYNAKLARI KİMSEYE PEŞKEŞ ÇEKİLEMEZ'

Her hanenin artık elektrik üretim türbininden geçerek havalanan tertemiz suyu kullanılacaklarını söyleyen Başkan Sarı konuşmasının devamında; "Herkesin evinde kaynak suyu akacak. Üstelik yüzde 50 daha ucuz akıyor. Ben hemşehrilerime Türkiye'nin en temiz, en ucuz suyunu içereceğim. Böylece hem belediyemize, hem hemşehrilerime, hem ülkemize faydalı olacağım. Ben belediye başkanı olduğum sürece Amasya'nın kaynakları kimseye peşkeş çekilemez. Artık kaynaklarımızı kendimiz kullanacak ve üretici olacağız. Havayı da, çevreyi de koruyacağız. Çünkü su, güneş ve rüzgârdan üretilen enerji, havayı koruyan temiz enerjidir. Biz de bugün çevreye duyarlı örnek bir santralin çalışmalarına devam ediyoruz. Yaptığımız yatırımı diğer belediyelerin de örnek alacaklarını düşünüyorum. Her işimizi kanunlara, kurallara uygun yapıyoruz. Kaynaklarımızı insanımız, şehrimiz için harcıyoruz. Harcadığımız kör kuruşun, yaptığımız her işin hesabını göğsümüzü gere gere veririz. Bugün yaptığımız gibi milletimizin, memleketimizin parasını faydalı işlere harcıyoruz. Akdağ Hidroelektrik Santralimizin temelini de bu anlayış ve güvenle attık ve çalışmalarımızı bu anlayışla sürdürüyoruz" diye konuştu.