Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a Türkiye Düşünce Platformu’ndan destek

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın çeşitli açılışlara katılarak konuşmalar yapması ve dualar etmesine bir kesim tarafından tepki gösterilmişti. Türkiye Düşünce Platformu ise Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Yargıtay ve benzeri kurum ve kuruluşların bina temel atma ya da açılış törenlerine katılmasına, konuşma yapmasına ve dualar etmesine tepki gösterenlere karşı Diyanet İşleri Başkanlığı'na ve Başkanı'na destek verdiklerini açıkladı.

"DOĞAL KARŞILANMASI GEREKENLER MANİPÜLE EDİLİYOR"

Türkiye Düşünce Platformu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Son zamanlarda Diyanet İşleri Başkanımız sayın Prof. Dr. Ali Erbaş hocamızın Yargıtay ve benzeri kurum ve kuruluşların bina temel atma ya da açılış törenlerine katılıp dua etmesine ve yüce dinimiz İslam'ın hakikatlerini açıklayan konuşmalarına yönelik bazı sosyal medya ve televizyon programlarında maksadını aşan eleştirilerin yapıldığı gözlenmektedir. Vatandaşlarının neredeyse tamamına yakınını Müslümanların oluşturduğu ülkemizde aslında son derece doğal karşılanması gereken bu olgunun bazı kesimlerce manipüle edilmesi ve bağlamından koparılarak tartışılması vatandaşlarımızın kahir ekseriyetini rahatsız etmektedir" ifadelerini kullandı.

"ÜLKENİN MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİ İLE SORUNLARINI DİYANET ÜZERİNDEN İFŞA EDİYORLAR"

Türkiye Düşünce Platformu sözlerine şöyle devam etti: "Ülkemizde kimsenin din ile ve dua ile bir problemi yoktur. Bu tür açılış ya da temel atma törenlerinde dua edecek en doğal merci Diyanet İşleri Başkanlığı ve kurumun tüzel kişiliği şahsında saygıdeğer Başkanımızdır. Din düşmanlığını bir dönem laiklik üzerinden millete ve memlekete boca eden aynı kesimin bu sefer ülkenin milli ve manevi değerleri ile sorunlarını Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden ifşa ettiği görülmektedir."

"PROF. DR. ALİ ERBAŞ HOCAMIZIN YANINDA OLDUĞUMUZU BEYAN EDİYORUZ"

Türkiye Düşünce Platformu sözlerini şöyle tamamladı: "Bizler Türkiye Düşünce Platformu olarak Ayasofya Camii Kebir'i açılışından başlayarak bu kesimin net biçimde açığa çıkan tutarsız, önyargılara ve maksatlı ideolojik saplantılara dayalı rahatsızlığını net olarak görüyor ve Diyanet İşleri Başkanlığı ve değerli Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş hocamızın yanında olduğumuzu beyan ediyoruz."