Ekmek kuyruğunda ters bakma cinayeti

Adana
'da ekmek kuyruğunda "ters bakma" meselesi yüzünden çıkan tartışmada 15 yaşındaki N.T., 13 yaşındaki Boran Özdemir
'i bıçakladı. Hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk 3 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Olaydan sonra N.T. ile kardeşi Ö.T. gözaltına alındı. Olay, 1 Eylül'de Yüreğir
ilçesine bağlı Ali Hocalı
mahallesinde meydana geldi. Boran Özdemir, mahalledeki fırının önünde ekmek sırasına girdi. Sırada bekleyen Ö.T.'nin hemen arkasındaki Özdemir'e "Neden ters ters bakıyorsun?" demesi üzerine 2 çocuk arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ağabeyinin kavga ettiğini gören N.T., evden aldığı bıçakla fırının önüne geldi ve Özdemir'i göğsünden bıçakladı. Özdemir olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Özdemir, tüm müdahalelere rağmen 4 Eylül'de hayata veda etti. Kardeşlerin saklandığı adresi belirleyen polis, Anadolu
mahallesindeki eve yapılan baskında N.T. ile ağabeyi Ö.T.'yi yakaladı.