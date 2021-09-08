Emniyet müdürü Aydoğan, “Abartı egzoza taviz yok!”

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde çıkardıkları gürültüyle herkesi rahatsız eden abartı egzozlu araçlar ve şahıslar üzerindeki kontrolleri devam ediyor. Kent genelindeki vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine abartı egzoz kullanan sürücüleri takibe alan polis ekipleri, kontrol noktalarında ve seyir halinde olan araçlarda yaptıkları incelemede gürültü çıkaran egzoz ve yüksek sesle müzik dinleyen sürücülere ceza uygulanıyor, uyarılmış halde aynı şekilde rahatsızlık vermeye devam eden araçlar trafikten men ediliyor. SABAH'A konuşan Trabzon İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, "Kontrollerimizde çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen abartı egzoz kullanan sürücülere idari para cezası uyguluyor ve araçları trafikten men ediyoruz. Yasa gereği büyük, küçük herkesi rahatsız eden abart egzozlar konusunda kesinlikle taviz vermeyeceğiz." dedi.

2 ay önce Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne atanan İl Emniyet müdürü Kenan Aydoğan göreve başlamasıyla ekiplere verdiği talimatla titiz bir şekilde kent genelinde abartı egzozlu araçları takibe aldırdı. Çevreye rahatsızlık verdiği ihbarını alan polis ekipleri, kontrollerinde abartı egzoz kullanan araç sahiplerine standart dışı olarak bin 516 TL'den başlayan para cezaları uyguluyor. Çevreye rahatsızlık verecek şekilde gürültü çıkaran araçlara adeta savaş açan polis ekipleri 2 ayda yaklaşık tespit ettikleri 50 aracı trafikten men etti. Trafik güvenliğini tehdit eden araç kullanımını da sıkı bir şekilde denetleyen polis ekipleri, yayları kesik araçlara da göz açtırmıyor.

Vatandaşların huzurunu kaçıran ve çevreye verdiği gürültü kirliliğine neden olan araçlar için sürücülere 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun gereğince idari para cezası kesilirken, yetkililer denetimlerin aralıksız süreceğini, vatandaşları rahatsız edecek, trafiği tehlikeye sokacak ve eksik belgeli hiçbir araca izin verilmeyeceğini öğrenildi.

ABARTI EGZOZA TAVİZ YOK

Çevreye rahatsızlık veren abart egzoz uygulamalarının süreceğini belirten Trabzon İl Emniyet müdürü Kenan Aydoğan, "Yasa gereği büyük, küçük herkesi rahatsız eden abart egzozlar konusunda kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Trabzon halkımızın huzurunu bozan abartı egzozlu araçlar ile trafik güvenliğini tehdit eden nitelikte araç kullananlara yönelik denetimler, vatandaşlarımızın haklı şikayetleri ve tespitlerimiz devam edecektir. Kontrollerimizde çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen abartı egzoz kullanan sürücülere idari para cezası uyguluyor ve araçları trafikten men ediyoruz." dedi.