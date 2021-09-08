Çölyak hastalarına yardım dağıttılar

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde düzenlenen programda, ilçede yaşayan 450 çölyak hastasına glütensiz gıda paketi dağıttı.

Sosyal Belediyecilik çalışmalarıyla kamuoyunun takdirini toplamaya devam eden Eyyübiye Belediyesi, ilçede yaşayan çölyak hastalarını da unutmuyor. İlçe genelinde bulunan çölyak hastalarına dağıtılmak üzere glütensiz besin maddelerini içeren 450 gıda kolisi, Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde düzenlenen programla, Çölyak Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Doğan'a teslim edildi. Programa; Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Başkan Yardımcısı İlhami Günbeği, Çölyak Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Doğan ile Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı personeller katıldı. Glütensiz özel ekmek ve unlu gıdalar tüketmek zorunda olan çölyak hastaları için hazırlanan gıda paketlerinde; mısır unu, karışık puding, tatlı kurabiye, tuzlu kurabiye, mini kek, çikolata, makarna, un ve köftelik bulgur bulunuyor. İlçe genelindeki dezavantajlı grupların her zaman yanında olduklarını belirten Başkan Kuş, "Dernek Başkanımızdan da Allah razı olsun. Bizlerle birlikte hareket edip, kardeşlerimize periyodik bir şekilde ulaşıyoruz." dedi.

Glütensiz gıda paketi dağıtımında konuşan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren dezavantajlı kardeşlerimize pozitif ayrımcılık yapacağımızı ifade etmiştik. Eyyübiye Belediyesi olarak bu kardeşlerimize yardım yaptık ve yardım elimizi uzattık. Tabii İlçemizde ciddi manada çölyak hastamız var. Hasan kardeşimizin özel insan dediği özel olarak adlandırdığı bizim içinde özel olan kardeşlerimize bugüne kadar yardım elimizi uzattık. Çölyak hastası kardeşlerimiz şunu bilsin ki Hasan Doğan gibi kendilerini temsil eden bir değer var, her platformda çölyak hastalıklarını savunan onlar için taleplerde bulunan bir Başkanları var. Ben öncelikle çölyak hastalarına ve yakınlarının adına Hasan Doğan'a şükranlarımı iletiyorum ve teşekkür ediyorum. Bugüne kadar nasıl çölyaklı kardeşlerimize yardım elimizi uzatmışsak bundan sonra da çölyaklı kardeşlerimizin yanında olacağız." dedi.