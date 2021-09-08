GTÜ, iyiden mükemmele 4 yıllık stratejik planını açıkladı

Kocaeli Gebze İlçesinde Bulunan Gebze Teknik Üniversitesi, üniversiteyi iyiden mükemmele taşıyacak olan 2022-2026 dönemi stratejik planının açıkladı.

GTÜ' nün orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans göstergelerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren 2022-2026 dönemi stratejik planı açıklandı.

MÜKEMMELE TAŞIMAK

Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ), Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi. 2021 Yılı Ocak ayı itibarıyla yürürlüğe girecek olan GTÜ Stratejik Planının temel vurgusu "Ülkemizin 11 Araştırma Üniversitesinden Biri Olan Gebze Teknik Üniversitesini İyiden Mükemmele Taşımak" tır. İfadelerine yer verildi.

STRATEJİK PLAN HEDEFLERİ

Plan kapsamında araştırma, geliştirme ve yenilik amaçlı bilimsel çalışmalara yönelik kaynakların artırılmasını sağlamak. Araştırma, geliştirme ve yenilik amaçlı bilimsel çalışmaların niteliğini iyileştirmek. Üniversite-Sanayi işbirliğini artırmak ve girişimciliği özendirecek çalışmalar yapmak. Eğitim öğretim hizmetlerini iyileştirerek uluslararası standartlarda, mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar yetiştirmek. Uluslararası standartlarda alanında yetkin araştırmacı, bilgi üreten ve aktaran akademisyenler yetiştirilmesi hedefleniyor.

9 STRATEJİK HEDEF

Ayrıca Öğrencilere sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması ile öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişiminin desteklenerek yaşam kalitesinin yükseltilmesi, kalite yönetim sistemini güçlendirmek ve sürekliliğini sağlamak. Toplumun tüm kesimlerine yönelik ihtiyaç duydukları alanlarda eğitimler verilmesini sağlamak. Yeşil ve çevreci üniversite olmak, sosyal sorumluluk projeleri yürütmek, olmak üzere toplam 9 stratejik hedef tespit bulunduğu belirtildi.