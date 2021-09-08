Hastane odasında pişmanlık

Sosyal medya yalanlarına inandık aşı olmadık, ailece hastanelik olduk. Ben, eşim ve iki çocuğum Kovid'e yakalandık. Hastalık ciğerlerimize indi. Çok pişmanız. Ama siz bizim gibi olmayın. Devletimize güvenin ve aşınızı yaptırın.Yaşadıklarımdan sonra konuştuğum herkese mutlaka aşı olmaları telkininde bulunuyorum, 'Ben bu hale düştüm, siz aşı olun bu hale düşmeyin' diye uyarıyorum. Gerçekten yaşadıklarımı, çektiğim acıları kimse yaşamasın.Gittiğimiz düğünde aşı olanlar hastalanmadı ama ben ve benim gibi aşı olmayan tanıdıklarım hastalandık. Yüksek ateş, halsizlik ve nefes darlığı yaşadım, lavaboya bile gidemedim, canımın burnumdan çıkacağını hissettim. Lütfen herkes aşısını yaptırsın.Çevremden duyduğum yanlış bilgiler nedeniyle aşı olmayı reddettim. Keşke aşımı olsaydım, pişmanım.