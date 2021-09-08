Hepimiz sahiplenmeliyiz

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde Sıfır Atık Kısa Film Yarışması ödül töreni düzenledi. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan
, yarışmaya 214 başvuru yapıldığına işaret ederken şunları söyledi:
Ödül alsın, almasın, böyle önemli bir konu için emek harcayan her gencimiz, benim için birincidir. Çevre konularına karşı duyarlılığınız tabiatın umududur. Dünya hepimizin ortak evidir ama gelecek yalnızca sizlerindir. Toprağın, havanın, ormanların ve denizlerin de ay yıldızlı bayrağımıza dahil olduğunun farkına varmalıyız.
BM'nin yeni iklim raporunun en önemli mesajı, iklim değişikliğinin tartışmasız olarak insan ürünü olduğunu söylemesidir. Sıfır Atık Projesi
, dünyanın bugününe olduğu kadar geleceğine de yapılan büyük bir yatırım. Uyarı levhaları doğayı korumaya yetmez, gerçek koruma kalkanı vicdanlardır.
Bangladeşli iklim mültecilerinin sayısı 10 milyonu aştı. 2050'ye kadar deniz seviyesinde beklenen yükselme gerçekleşirse Bangladeş
kıyılarının yüzde 17'si sular altında kalabilir, 20 milyondan fazla kişi yerinden olabilir. Sıfır Atık Projesi'ni 7'den 70'e hepimizin seferberlik ruhuyla sahiplenmesi gerekiyor. Bugüne kadar 13 milyon vatandaşımıza sıfır atık eğitimi verildi. Doğayla sürdürdüğümüz kavgayı sonlandırmalıyız. Doğayı korumak hepimizin eşit sorumluluğu.
Bugüne kadar 105 bin kurum binasında Sıfır Atık Sistemi kuruldu. Yüzde 13 olan geri kazanım oranımız, yüzde 22'yi geçti. 2034'te yüzde 60 seviyesini göreceğiz. 2017'den bugüne 24.2 milyon ton atık ekonomiye kazandırıldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, Emine Erdoğan'a günün anısına hediye takdim etti. Erdoğan ve Kurum dereceye girenlere ödüllerini verdi.