Husemetlisine kurşun yağdırmıştı!

Kocaeli'nde geniş bir kesim tarafından tanınan iş insanı Cengiz K, bir süre önce kendisine ait simit fırını ve kafeyi D.Ö 'ye devir etti. Ancak iş yerinin marka ve logosunu devirle birlikte vermedi. Bu nedenle iş yerini devralan D.Ö ile aralarında husumet başladı.

GÖRÜŞMEYE GİTTİ



İş yerini devir alan ancak marka ve logo verilmeyen D.Ö'nün, bu konu ile ilgili Cengiz K ve avukat olan kızı S.K'ya dava açması ile taraflar arasındaki husumet giderek büyüdü. Geçtiğimiz Cuma akşamı iddialara göre Cengiz K. kendisine ve kızına dava açan D.Ö'yü arayarak konu ile ilgili görüşmek istediğini söyledi. D.Ö'nün İzmit İlçesi Yenişehir Mahallesinde bulunan ofisinde olduğunu söylemesi üzerine, Cengiz K., D.Ö'nün ofisine gitti.D.Ö'nün ofisinin altında bulunan kafede buluşan taraflar arasında bir anda kavga çıktı.

TUTUKLANDI



İddialara göre kavga esnasında Cengiz K silahını çekerek 4 el ateş etti. Şans eseri herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olay sonrası,Cengiz K olay yerinden firar etti. . D.Ö ile yanında bulunan abisi Ü.Ö ise durumu polise bildirdi. Olayla ilgili firari olarak aranan Cengiz K. sabah saatlerinde Kocaelş İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim oldu. Tamamlanan işlemleri sonrasında adli merciilere secvk edilen zanlı tutuklandı.