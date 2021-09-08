İstanbul’da inanılmaz anlar! Her şey birkaç saniye içinde oldu...

ÇARPTIĞI YERDE LASTİK OLMASAYDI, DAHA FARKLI SONUÇLANABİLİRDİ

Görgü tanığı Abdullah Yılmaz, "Yukardan aşağı gelen bir arabanın frenleri patlamış herhalde. Yayaların yanından teğet geçti. Arabada 3 kadın ve 1 çocuk vardı. Sadece bir kadının kolunda kırık vardı. Diğerlerinde bir şey yoktu. Çarptığı noktada lastik vardı. Lastik korudu diyebiliriz. Çarpınca geri sıçrattı yumuşak olduğundan." Kazayı gören Osman Yılmaz "Arabanın frenleri tutmamış, kaldırımda bekleyenleri hızla geçtikten sonra çarptı. Çarptığı noktada olan lastik onları korudu. Arabada bir kişinin kolunda problem vardı. Ambulans ve polisi aradık" diye konuştu.