Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kaçak göçmenlere geçit yok!
Giriş Tarihi: 9.9.2021 00:58

Kaçak göçmenlere geçit yok!

ABBAS ÇAKAR
Kaçak göçmenlere geçit yok!

Kocaaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından  TEM Otoyolu üzerinde gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde,  durdurulan bir araç içerisinde 8 düzensiz göçmen  yakalandı. Ayrıca göçmenlerin bulunduğu aracı kullanan şoför gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından göçmen kaçakçılığının engellenmesine yönelik olarak gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde, TEM Otoyolu üzeri İzmit İlçesinde durdurulan bir araç içerisinde 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenlerin içerisinde bulunduğu aracı kullanan sürücü gözlatına alındı. Düzensiz göçmenler ülkelerine gönderikmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresi Geri Gönderim Merkezine sevk edilirken, göçmenlerin sevkini sağlayan Z.H'nin tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kaçak göçmenlere geçit yok!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA