Kaçak göçmenlere geçit yok!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından göçmen kaçakçılığının engellenmesine yönelik olarak gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde, TEM Otoyolu üzeri İzmit İlçesinde durdurulan bir araç içerisinde 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenlerin içerisinde bulunduğu aracı kullanan sürücü gözlatına alındı. Düzensiz göçmenler ülkelerine gönderikmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresi Geri Gönderim Merkezine sevk edilirken, göçmenlerin sevkini sağlayan Z.H'nin tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.