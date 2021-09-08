Kamyondan fırlayan lastik kadını öldürdü

Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde 37 yaşındaki Cezayir asıllı Lamia Abed isimli kadın, kamyondan fırlayan tekerleğin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. 3 çocuk annesi kadının, mahallesine girmeyen okul servisinden inecek olan çocuğunu beklediği ortaya çıktı.
Aynı kamyonun diğer tekerleğinin de Manavgat'tan Antalya istikametine giderken Manavgat Batı Side Köprülü Kavşağında yerinden çıkarak karşı şeride geçtiği ve zincirleme kazaya neden olduğu öğrenildi.
Sürücü ile kamyona lastiği takan işyeri çalışanları "taksirle ölüme sebebiyet vermek"ten adliyeye sevk edildi.
İKİ KIZ KARDEŞ ÖLDÜ
Adana
'da ise, önceki gece Turhan Cemal Beriker Bulvarı
'ndan karşıya geçmeye çalışan Mona Allaf
(22) ve kardeşi Sidra Allaf
'a (19), Batuhan S.'nin kullandığı otomobil çarptı. Yaklaşık 100 metre sürüklenen 2 kız kardeş ölürken, kaçan sürücü kısa süre sonra yakalandı.
Manisa'nın Alaşehir
ilçesinde üzüm bağında çalışan tarım işçisi, Azize Erbay
(39), yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarpması sonucu öldü.