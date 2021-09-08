Kaybettiklerimiz...

Kırıkkale
Çullu Mahallesi'ndeki Fatih Sultan Mehmet Camisi
'nde görevli imam İsmail Laçin (40) koronavirüse yenildi.
Konya
Meram'da bilim ve uygarlık tarihçisi Prof. Dr. Zekeriya Kitapçı'nın (84), Kovid-19'dan ölüm haberi geldi. 'Türkler'in Müslümanlığı Meselesi' çerçevesinde birçok önemli çalışmaya imza atan şimdiki ismiyle Necmettin Erbakan Üniversitesi
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi'nden emekli öğretim üyesi Kitapçı bir süredir Meram Devlet Hastanesi yoğun bakımında tedavi görüyordu. Kitapçı'nın torunu ve ailesinden bazı kişiler de karantinada.
Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
'nden mezun olan Nurcan Keskin
(22) ile meslek lisesi 11. sınıf öğrencisi Murat Aktaş (16) Kovid-19 tedavisi gördükleri Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde hayatlarını kaybetti. Aktaş Yahşican'da, Keskin de Sulakyurt'ta dün son yolculuğuna uğurlandı.