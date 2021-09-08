Kayıp Tuana’dan iyi haber geldi

Darıca İlçesinde Yaşayan Kılıç ailesinin 16 yaşındaki kızları Tuana Kılıç, 1 Eylül günü sabah saatlerinde üzerine siyah diz altı kapüşonlu bir yağmurluk aldı. Ardından parmak arası terlik ve siyah çantası ile dışarı çıktı.

Geç saatlerde kadar eve dönmeyen Tuana'nın ailesi hemen durumu polise bildirdi. Ardından basın kuruluşlarından fotoğrafı yayınlaran görenlerin aileye veya emnşyet güçlerine haber vermeleri istendi. 1 haftadan bu yana her yerde aranan Tuana'dan akşam saatlerinde iyi haber geldi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar sonucu Tuana'nın Antalya'da bulunduğu ve tamamlanan işlemleri sonrası ailesine teslim edileceği öğrenildi.