Kayıp Umutcan’dan kötü haber!

Kızıltepe'de 03 Eylül Cuma günü çarşıya yemek yemeğe çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki lise öğrencisi Umutcan Özen'in evden çıkışının 6. Gününde cansız bedenine rastlandı.

Gazetelere yansıyan kayıp haberleri ve sosyal medya platformlarında bulunması için fotoğraflar paylaşılan Türkiye ve Azerbaycan vatandaşı olan genç Umutcan'ın bulunması için sürdürülen aramaların ardından kayboluşunun 6. Gününde bugün öğleden sonra Mardin Artuklu ilçesi DEDAŞ hizmet binasının arkasında bulunan inşaat halindeki bir binada cansız bedenine ulaşıldı. Özen'in kendisini asarak yaşamına son verdiği belirtilirken savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.



Edinilen bilgilere göre Lise 2.sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Umutcan Özen'in İzmir'de yaşayan ailesinin yanından 7 ay önce Kızıltepe ilçesinde yaşayan amcasının yanına geldiği pandemi nedeniyle yüz yüze eğitim olmadığı için İzmir'e dönmediği ve o tarihten beri Kızıltepe'de yaşadığı ve genç Umutcan'ın kaybolduğu Cuma gününün ertesinde hafta sonunda Buca'da ki okuluna devam etmesi için İzmir'e ailesinin yanına geri dönmesinin planlandığı öğrenildi.