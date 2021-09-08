Kayseri ve Çorum’da saat kuleleri DMD’li çocuklar için kırmızıya büründü

Kayseri ve Çorum'da tarihi saat kuleleri 7 Eylül "Dünya Duchenne Farkındalık Günü" dolayısıyla kırmızı renkte ışıklandırıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Çorum Belediyesi, 7 Eylül "Dünya Duchenne Farkındalık Günü" nedeniyle kent merkezindeki tarihi saat kulelerini kırmızı renge bürüdü. Dünyada her 3 bin 500 erkek çocuğundan birinde görülen genetik geçişli bir kas erimesi hastalığına dikkat çekmek için dünyanın dört bir yanında saat kuleleri devlet binaları ve köprüler gibi bir çok simge yapı kırmızı ışıkla ışıklandırılıyor. Eylül "Dünya Duchenne Farkındalık Günü" nedeniyle Kayseri Büyükşehir Belediyesi de Cumhuriyet Meydanında bulunan 115 yıllık tarihi saat kulesi ile Atatürk Anıtını ışıklandırarak kırmızıya bürüdü.

ZORUM SAAT KULESİ KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ

7 Eylül "Dünya Duchenne Farkındalık Günü" nedeniyle Çorum Belediyesi de Kadeş Barış Meydanı'nda bulunan ve Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid döneminde yaptırılan 127 yıllık tarihi saat kulesini kırmızı renkle ışıklandırdı. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın; " 7 Eylül DMD farkındalık günü sebebiyle biz de Tarihi Saat Kulemizi kırmızı renkle ışıklandırdık. Çocuklarımızın sağlıkla gülümseyecekleri yarınları olsun" notuyla saat kulesinin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

DMD HASTALIĞI NEDİR?

Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığı 3 ila 5 yaşlarında ortaya çıkan, ilerleyici ve genetik bir kas hastalığı. Duchenne hastalarında distrofin genindeki mutasyondan ötürü, kasların bütünlüğünü sağlayan distrofin proteini sentezlenemiyor. Hastalık çocuklarda aşırı yorulma, sık düşme, yokuş çıkarken zorlanma gibi etkilerle kendini gösteriyor. Duchenne genellikle erkek çocukları hedef alan bir hastalık. Erkeklerde görülme oranı 3 bir 500'de bir iken, kız çocuklarda görülme oranı ise 50 milyonda bir.