Kırıkkale’de ’kız meselesi’ silahlı kavgaya dönüştü: 1 yaralı

Olay, sabah saatlerinde Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde Devlet Bahçeli Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kız meselesi yüzünden C.A. ile H.A. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu H.A, (33) bacağından vurularak yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında H.A'yı ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Olayın şüphelisi C.A. ise polis ekiplerince gözaltına alınarak Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri de yaptıkları incelemede bir ticari takside ve çevrede çok sayıda boş kovan buldu.

Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.