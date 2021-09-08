Aykut Erdoğdu’nun çirkin paylaşımına tepki: Kötülüğünüz iyilik rüzgarında kaybolacak

Aykut Erdoğdu, bir köpeğin videosunu sosyal medyadan paylaşmış, bu videoda köpeğin sahibinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili haddi aşan ifadeler kullandığı duyulmuştu. Videoda yer alan "Gıcık oluyorum adama ölsün istiyorum" ifadeleri sonrasında sosyal medyadan tepki gösterilince Erdoğdu videoyu silerek "Benden akıllı... Sansürlü..." ifadeleri kullanarak köpeğin başka bir videosunu paylaşmıştı.

"BU SİYASET DİLİNE TÜRKİYE TESLİM OLMAYACAK"

Osman Nuri Kabaktepe, Aykut Erdoğdu'nun ilk paylaşımına sosyal medyadan tepki gösterdi. Kabaktepe, Twitter hesabından şu şekilde tepkisini dile getirdi: "Dilini nefrete teslim eden, kalbini kinle dolduran, aklını düşmanlığa köle kılan, gönlünü hırsa esir eden muhalefet siyasetçilerine ve bu siyaset diline Türkiye teslim olmayacak. Kötülük eken tavrınız her daim iyilik rüzgârında kaybolacak!"