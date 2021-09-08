Küresel umut festivali! ‘Sıfır atık – sorumlu tüketim, sorumlu üretim’ webinarı’yla devam ediyor

Türkiye'den ve dünyadan çok sayıda önemli konuşmacının ağırlanacağı 'Sıfır Atık – Sorumlu Tüketim, Sorumlu Üretim' webinarının açılış konuşmasını Turkuvaz Dergi Genel Müdürü ve Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş yapacak. AB Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Angel Gutierrez Hidalgo, Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet ve

Ticaret Bakanlığı, Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdür Yardımcısı Bahar Güçlü'nün özel oturumlarla görüşlerini açıklayacağı webinarda ayrıca 'Atıksız Şirket' ve 'Nasıl Kuracağız' panelleri de gerçekleştirilecek.

'ATIKSIZ ŞİRKET' VE 'NASIL KURACAĞIZ' PANELLERİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

UN-SDSN Türkiye Koordinatörü Bahar Özay'ın moderatörlüğünü yapacağı 'Atıksız Şirket' panelinde Ülker Operasyonel Mükemmellik, İSG, Kalite ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı Süheyl Aybar, Orka Holding Global Pazarlama Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi Kübra Orakçıoğlu Kazan, WPP Türkiye Ülke Başkanı - GroupM EMEA CEO - UN Global Compact Başkan Yardımcısı Demet İkiler, PepsiCo Kurumsal İlişkiler Kıdemli Direktörü Esra İren, Türk Telekom Grup Risk Yönetimi Başkan Yardımcısı Murat Karadaş, İGA Çevre ve Peyzaj Direktörü Faruk Anılsın, Tatko 1927 CEO'su Vedat Özçelik konuşmacı olarak yer alacak.

Brika Sürdürülebilirlik Kurucusu Gülin Yücel'in yöneteceği 'Nasıl Kuracağız?' paneli ise, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Tarım ve Orman Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Aylin Çağlayan Özcan, PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, Orbit Consulting İcra Kurulu Üyesi Bikem Kanık'ı ağırlayacak.

CANLI OLARAK İZLENEBİLECEK

Küresel Umut Festivali Sürdürülebilir Hikâyeler webinarlarının yedincisi 'Sıfır Atık- Sorumlu Tüketim, Sorumlu Üretim' webinarı 09 Eylül 2021, Perşembe 11.00-14.00 saatleri arasında www.kureselumutfestivali.com adresinden canlı olarak izlenebilecek.