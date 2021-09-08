Muğla’da feci kaza! 9 yaşındaki küçük kız ağır yaralandı

Muğla Yatağan ilçesinde bir aracın çarpması sonucu 9 yaşındaki kız öğrenci M.A ağır yaralandı. Olay yatağan ilçe merkezinde Muğla - Bodrum Karayolu üzerinde gerçekleşti.

Bencik Mahallesi'nde ikamet eden ailesi ile birlikte pazar alışverişi için ilçe merkezinde kurulan semt pazarına geldiği öğrenilen öğrencinin yolun karşısına geçmeyi engelleyen bariyerin açık olmasından yararlanarak karşıya geçmek isterken yoldan gelen aracın çarpması sonucu ağır yaralandığı öğrenildi.

112 sağlık ekiplerince önce Yatağan Devlet Hastanesine kaldırılan öğrencinin sağlık durumunun ciddi olması sebebiyle hemen Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldığı öğrenildi. Öğrencinin tedavisi Muğla Sıtkı Koçman Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavisi devam ediyor.