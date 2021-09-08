Ödüllü projeler ENTECH Fuarında

Gaziosmanpaşa Belediyesi Sıfır Atık Müdürü Mustafa Kütük, "Sıfır atık konusu, tüm insanlığı ilgilendiren ve sorumluluk gerektiren bir konu. Bizler de Gaziosmanpaşa Belediyesi olarak bu alanda birçok örnek proje ve uygulamayı hayata geçirdik. Fuarda ödüllü sıfır atık projelerimizin tanıtımını gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda yeni atılımları, sıfır atık teknolojisiyle ilgili yenilikleri bire bir inceleme ve bilgi edinme fırsatı buluyoruz. Sahada kullanabileceğimiz farklı teknolojileri ve uygulamaları tanımış oluyoruz" dedi.

GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMELERİNDEN ÇANTA ÜRETİMİ

Kadın Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen kurslarda eğitim gören kadınlar, kağıt ve çeşitli ambalaj atıklarını geri dönüşüm ile tasarım çantalara dönüştürüyor. Her biri tek olarak üretilen el yapımı çantaların patenti de alan Gaziosmanpaşa Belediyesi, bir yandan doğaya katkı sağlarken diğer yandan kadınlara gelir elde etme imkanı sunuyor. Kadınlar, ürettikleri çantaları belediyenin el sanatları satış ofisinde satarak, aile bütçelerine katkı sağlıyor.