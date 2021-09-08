Oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu iddia eden kadın, geliniyle birlikte yardım istedi! Bıçağı kendi boynuna dayadı

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nın kaidesine gelini H.S. (32) ile çıkan A.S. (60), oğlu S.S'nin kendisini ve gelinini dövdüğünü öne sürdü. Üç çocuk babası S.S'nin tedavi merkezine götürülmesini talep eden kadınlar, aksi takdirde ellerindeki bıçaklarla kendilerine zarar vereceklerini ifade etti.