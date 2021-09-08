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Giriş Tarihi: 8.9.2021 19:30 Son Güncelleme: 8.9.2021 19:49

Oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu iddia eden kadın, geliniyle birlikte yardım istedi! Bıçağı kendi boynuna dayadı

AA
Oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu iddia eden kadın, geliniyle birlikte yardım istedi! Bıçağı kendi boynuna dayadı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kadın, oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve geliniyle birlikte kendilerine şiddet uyguladığını iddia etti. Kadın yanına gelinini de alarak kentin işlek yerlerinden birine gitti. İkili ellerindeki bıçakları kendi boğazlarına tutarak yetkililerden yardım istedi. Oğlu için tedavi sözü alan kadın daha sonra geliniyle birlikte emniyete götürüldü.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nın kaidesine gelini H.S. (32) ile çıkan A.S. (60), oğlu S.S'nin kendisini ve gelinini dövdüğünü öne sürdü. Üç çocuk babası S.S'nin tedavi merkezine götürülmesini talep eden kadınlar, aksi takdirde ellerindeki bıçaklarla kendilerine zarar vereceklerini ifade etti.

TEDAVİ SÖZÜNDEN SONRA AŞAĞI İNDİLER

Daha sonra gelin H.S, Edremit Emniyet Müdürü Mehmet Yasin Özer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. S.S. için tedavi sözü verilmesinin ardından kaideden inen kadınlar, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

"KORKUYLA YAŞIYORUZ"

A.S'nin kız kardeşi B.K, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeğeni S.S'nin özellikle son 3 aydır ailedeki herkese şiddet uyguladığını ileri sürerek, "Korkuyla yaşıyoruz. Ablamın istediği tek şey, çocuğunu yatırsınlar, tedavi görsün." dedi.

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Oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu iddia eden kadın, geliniyle birlikte yardım istedi! Bıçağı kendi boynuna dayadı
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