Öğrenciler pandemide kitap yazdılar

Samsun'da Hüseyin Avni Asal İlkokulu öğrencileri uzaktan eğitim gördükleri pandemi döneminde 'Küçük kalemlerden büyük hikâyeler' isimli 35 sayfalık hikâye kitabı yazdılar.

Hüseyin Avni Asal İlkokulu Sınıf Öğretmeni Gülcan Çetinkaya, 4/A sınıfı öğrencilerinin okul açıkken yaptıkları bir uygulamayı kitaba dönüştürdüklerini söyledi. Çetinkaya, "Biz pandemi öncesinde hikâye tamamlama dersi yapıyorduk. Yani bin konu seçiyorduk. Bir öğrencimiz o konu ile ilgili hikâye yazmaya başlıyordu. Bir süre yazdıktan sonra aynı konunun devamını bir başka arkadaşı yapıyordu yani bütün sınıf birbirini tamamlayarak hikâye yazıyorduk. Böylece ekip çalışması ve yaratıcı zekâ öne çıkıyordu. Pandemi döneminde öğrencilerimiz bunu tekrar yapmamızı istedi. Aralarında çevre, uzay ve hayvanların da olduğu 5 konuda 35 öğrencilerimizin tamamının katıldığı masallar yazıldı. Hatta kitapta yer alan resimleri de okullar pandemide kısa bir dönem açılmıştı o sırada öğrencilerimiz kendisi yaptı" dedi.

Hüseyin Avni Asal İlkokulu Müdürü Fırat Şad, öğrencileri ile gurur duyduğunu söyledi. Okulda çağdaş eğitimin tüm gerekliliklerini uyguladıklarını belirten Şad, "Maalesef şu dönemlerde tablet ve cep telefonu bağımlılığı ortaya çıktı. Bu bağımlılık çocuklarımızı birlikte olma ortak hareket teme ve sosyalleşme gibi güzel özelliklerden de uzak tutuyor. Gülcan öğretmen ve değerli öğrencilerimizin yaptığı bu masal çalışması ve sonrasında kitaba dönüşmesi sadece bir kitap yazmak değil ötesinde birlikte hareket etme ve sosyalleşme olarak ta güzel bir olay" diye konuştu.

Sınıf öğretmeni Gülcan Çetinkaya, 4/A sınıfının da aralarında bulunduğu tüm okul öğrencilerinin de katıldığı daha geniş kapsamla bir kitap yazmak için de çalışmalara başladıklarını söyledi.