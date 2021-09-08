Öğrencilerin güvenliği için zabıta görev başında

2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk gününde Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta ekipleri, okul önlerinde öğrencilere iyi dersler dileyerek, çocuk maskesi hediye etti. Ekipler, eğitim yılı boyunca okullarda Covid-19 tedbirleri, yaya güvenliği ve okul kantinlere yönelik denetimlerini sürdürecek.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Gaziosmanpaşa Belediyesi, okul önlerinde sağlık ve güvenlik denetimleri gerçekleştirdi. Uzun bir aranın ardından uygulanan yüz yüze eğitimin tedbirli şekilde yapılması için okul girişlerinde maske ve sosyal mesafe kontrolleri yapan zabıta ekipleri, okulun ilk gününde çocuklara maske hediye etti. Öğrencilerin güvenli şekilde okullara gidip gelmesini sağlamak üzere okul önlerinde gerekli trafik düzenlemeleri ve kontroller gerçekleştiren Zabıta ekipleri, güvenlik önlemlerini sıkılaştırdı. Ekipler, özellikle okul giriş çıkış noktalarında yayalara öncelik verilmesine yönelik sürücülere bilgilendirmelerde bulunuyor.