Otomobil ikiye bölündü

Gaziantep
'te Ali Eren Polatdemir'in (23) kullandığı otomobil, İpek Yolu Şehir Gösteren mevkiinde kontrolden çıkarak, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilin sürücüsü ve arkadaşı Kadir Güneş
(25) öldü. İki kişi ise yaralı kurtuldu. Kazada ölenlerden birinin cep telefonunun "Öl deseydin ölmez miydim" şarkısının müziğiyle çalması yürekleri sızlattı. Osmaniye
'de ise otomobilin TIR'a yandan çarpması sonucu meydana gelen kazada Seyfettin Çelik ile 8 yaşındaki A.K. ölürken, 5 kişi de yaralandı.